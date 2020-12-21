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Zeytinliğe uçan kamyonetin görüntüsü şok etti

Bursa’nın İznik ilçesinde zeytinliğe uçan kamyonet görenleri şok ettiİznik Yeni Sanayi Sitesi Yeni Çevre Yolu’nda 09.

Bursa'nın İznik ilçesinde zeytinliğe uçan kamyonet görenleri şok etti


İznik Yeni Sanayi Sitesi Yeni Çevre Yolu'nda 09.30 sıralarında tek taraflı kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 FCY 71 plakalı kamyonet sürücüsü aracıyla yolun yanındaki zeytinliğe uçtu.


Olay yerine İtfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetin şoförü ise kayıplara karıştı.


Gelen ekipler ise kamyonetin dik bir şekilde kalmasına şaşırdı kaldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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