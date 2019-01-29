"Zeytinyağına bariyer koymak doğru değil"

Zeyder Başkanı Bedrettin Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın zeytinyağının geri dönüşümünde kilogram başı 10 kuruş kesilmesi ile ilgili çıkardığı kanun hakkında yaptığı açıklamada,”Zeytinyağı üretimine ve tüketimine bariyer konulmasını doğru bulmuyorum” dedi.

Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYDER) 2019 yılı ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gündemin oy birliği ile karara bağlandığı toplantıya Zeyder Yönetim Kurulu Başkanı Bedrettin Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Bostancı, Haluk Başar, Mustafa İlgen ve Raif Döner katıldı. Görev dağılımının yapıldığı toplantıda Mudanya Ziraat Odası Başkanı Raif Döner sayman olarak görevlendirildi.

Gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapan Bedrettin Yıldırım, “Marmarabirlik'in ne kadar önemli bir kurum olduğu görülmüş oldu. Hasat dönemi içinde Marmarabirlik ortaklarının dışında kalan üreticilerimize, çıkan asılsız haberler büyük zarar verdi. Zeytinle ilgili açıklama yapacakların zeytin üreticilerimizin emeklerini dikkate alarak açıklama yapmaları gerektiğini Yönetim Kurulu olarak hemfikir olduğumuzu belirtmek isterim. Bu zor yılda, Marmarabirlik'in ürün bedellerinin yüzde 80'nini ödemesi ortaklar ve üreticiler açısından büyük önem taşıyor. Zeyder olarak Marmarabirlik'in izlediği politikaları ve yaptığı icraatları her zaman desteklediğimizin bilinmesi gerekir” dedi.

İhracat konusunda da Marmarabirlik'in attığı adımları önemsediklerini ve takdir ettiklerini vurgulayan Başkan Yıldırım, “ Bu konuda ilgili Bakanlık nezdinde gerekli girişimlerimiz olacaktır. Ülkemize sağlanacak her döviz girdisinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çıkardığı kanun ile ilgili de görüşlerini açıklayan Zeyder Başkanı Bedrettin Yıldırım, ”Zeytinyağının geri dönüşümünde kilogram başı 10 kuruş kesilmesini doğru bulmuyoruz. Ülkemizde bu milli varlığımız zeytinciliğin gelişmesi konusunda herkesin katkı sağlaması gerekirken, zeytinyağı tüketimine bariyer koymak doğru değil. Arzumuz sütte olduğu gibi zeytinyağını geri dönüşümün dışında değerlendirilmesi, öyle bir ilave bir yük verilmemesi. Bu üreticilerimizin aleyhine ” dedi.

Bedrettin Yıldırım, Milli Tarım Pojesi Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında yer alan 21 ürünün içerisine sofralık zeytinin de eklenmesi gerektiğini, bunun zeytin üreticisine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "2 ayda bir yapacağımız toplantıları ZEYDER üyesi olan bölgelerde yapılması için yönetim kurulu olarak gerekli kararlar alınmıştır. Başta zeytin üreticilerimiz olmak üzere Bursa'mıza hayırlı olsun” diye konuştu.