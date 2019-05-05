Zincirleme kazada can pazarı: 4 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Kırmızı ışıkta bekleyen tıra kamyonet çarparken, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ve polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Orhangazi şehir merkezinde ana yol İznik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova'dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan Necmettin Ş. (50) idaresindeki 16 NNU 74 plakalı tır İznik yolu ışıklarında kırmızı ışıkta durdu. Aynı istikamette gitmekte olan Mustafa A. (38) idaresindeki 43 UH 609 plakalı kamyonet tırın arkasında durdu.x

Alkollü sürücü kamyonete çarptı

Bu esnada aynı yönde gitmekte olan Efkan K. (22) idaresindeki 34 JUY 37 plakalı kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kamyonet önündeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonrasında en arkada bulunan kamyonetin sürücüsü Efkan K. ile birlikte önündeki kamyonetin sürücüsü Mustafa A., yanında bulunan ağabeyi Mehmet A. (46) ve Mevlüt A. (33) yaralandı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi.

Kamyonet sürücüsü araç içinde sıkıştı

Kaza sonrasında en arkada bulunan kamyonetin sürücüsü Efkan K. araç içinde sıkıştı. Genç sürücü itfaiye ve polis ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonrasında araç içinden çıkarılarak ambulansa taşındı. Efkan K. diğer yaralılarla birlikte ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alınırken, Efkan K.'nın 258 promül alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.