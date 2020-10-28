Zincirleme kazayı gördü ama kendisi hastanelik oldu

BURSA (İHA) – Bursa'da meydana gelen kazada 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya karışmamak için manevra yapan motosiklet sürücü ölümden döndü. Motosiklet sürücüne önce hastaneye hasta götüren sağlık görevlileri müdahale etti ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgilere göre kaza , İnegöl-Alanyurt yolu Özdilek Köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'de doğru seyir halinde olan otomobiller takip mesafesini korumayınca zincirleme kaza yaşandı. 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Zincirleme kazanın ardından aynı istikametten gelen Suat B. idaresindeki 16 AC 6550 plakalı motosiklet, önünde meydana gelen kazaya karışmamak için aniden manevra yapınca motosikleti devirdi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına kazayı görenler yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Yerde yatan yaralıyı gören bir başka sağlık personeli yaralıya müdahale etti. Ardından gelen diğer sağlık çalışanları tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.