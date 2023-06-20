Ziraat Fakültesi'nde kepler mezuniyet için fırlatıldı

Törene katılan öğrencilere anı belgeleri dağıtıldı.

Görükle Kampüsü Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Bayrak, Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Remzi Çınar, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, tarımsal üretimin insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen, günümüzde son derece stratejik bir alan haline geldiğine işaret etti. Geride kalan son 4 yılda eğitim alan öğrencilerin pandemi, deprem ve benzeri sorunlar sebebiyle bazı yıllar online eğitim almak zorunda kaldıklarının altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Yaşadığımız krizler bizlere tarımın ve gıdanın önemini bir kez daha göstermiş oldu. Ziraat fakültemiz, Türkiye'deki muadil fakülteler içerisinde seçkin bir yere sahiptir. Güçlü öğretim üyesi kadrosu ve üst düzey eğitim imkanlarıyla özel bir yeri bulunmaktadır. Kıymetli veliler, öğrencilerimiz böylesi bir fakülteden mezun olduğu için kendilerini şanslı hissedebilirler. Aynı zamanda üniversitemiz de 23 araştırma üniversitesi içerisinde yer almaktadır. Çiçeği burnundaki mühendislerimiz böylesine donanımlı bir üniversite ve fakülteden mezun oluyorlar” diye konuştu.

Tarımsal üretimin dönem dönem sanayinin öne çıkması ve hizmet sektörünün güçlenmesiyle birlikte geride kalıyormuş gibi algılandığını vurgulayan Rektör Yılmaz, “Ana hatlarıyla baktığımızda tarımın hiyerarşik bir şekilde olmasa bile son derece merkezi bir konumda yer almaya devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'nin tarım politikasına inşallah bundan sonra yön verecek genç mühendislerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Özveri ile çocuklarını okutmaya çalışan ailelerimize de teşekkür ediyorum. Bahtları açık olsun. Allah, evlatlarınızı memlekete ve insanlığa hizmet yarışında önde koşanlardan eylesin” dedi.

Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut ise, fakülte olarak 39. dönem mezunlarını verdiklerini açıkladı. 1981 yılında eğitime başlanan fakültede toplam 9 bölümde eğitim vermeye devam ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. İlhan Turgut, “104'ü öğretim üyesi olmak üzere 127 öğretim elemanına, 37 idari personele sahibiz. Lisans eğitimini tamamlayan 256 öğrencimizi yeni hayatlarına uğurlamanın onurunu yaşıyoruz. Halen 2 bin 334 öğrencisi bulunan fakültemiz, bugüne kadar 9 bin 192 mühendis yetiştirmiştir. 28 ülkeden 200 mezunumuz oldu. Mezunlarımıza kıymetli eğitimler veren akademisyenlerimize ve öğrencilerimizin ailelerine de teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve kaliteli gıda üretimi konusunda genç mühendislerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Her birine yeni hayatlarında başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından dereceye yapan öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Yaş kütüğüne plaket çakılması ve anı belgelerinin dağıtılmasının ardından öğrencilerin hep birlikte kep fırlatmasıyla birlikte tören sona erdi.