Ziraat odası başkanından vahim açıklama

Bursa'nın İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, düzenlediği basın toplantısında tarımla ilgili şok açıklamalarda bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Malumunuz ülkemiz kıskaç altında, büyük Ortadoğu projesi ile her taraftan çevrilmiş durumda. Vadedilmiş topraklar bizler vatandaşlar olarak bunları algılıyor. Buğday gelecekte en önemli madde yani gıda maddesi olacak, bunları yetkililer söylüyor su ve buğdayın önemli olduğunu. Nasıl yıllar önce buğday ve su önemli ise bundan 30-40 sene sonra en önemli şey buğday olacak. Topraklarımızın kıymetini bilelim, bu sene 18 milyon ton civarında buğday hasadımız olacağı söyleniyor. Halbuki bizim buğday hasadımız yılda 24,5 milyon tona çıktığı anlarda oldu. 18 milyon ton hasat ettiğiniz zaman zaten 5 milyon ton ithal etmeniz gerekiyor. Bir de bizim coğrafyamızda aşırı yağmurlardan dolayı kalite bozukluğu oluyor. Bu nedenle nitelikli buğday almak zorunda kalıyoruz yurt dışından. 24-25 milyon ton buğday üretmemiz gerekiyor ki rahat bir şekilde yaşayalım. Onun için biz bu sene gübrelerin pahalı olmasından dolayı birçok çiftçi tarlalarına gübre atamadı. Dolasıyla girdi ve akır yakıt maliyetlerinden dolayı ekemeyenler de var. Az önce söylediğim gibi gelecekte buğday ve su sıkıntısı olacağı için ilk önce biz buğdaydan dolayı açık vermekteyiz. Benim kanaatime göre öyle günler gelecek ki vatandaşlar elma armut ve kiraz gibi tarlalarını mecburen kesecek ve oralara da kendi temel gıda maddelerini buğday fasulye gibi benzer şeyleri ekecek" diye konuştu.