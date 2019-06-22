Ziraat Odası'ndan meyve suyu fabrikalarına tepki

Çelik, “ Döküntü malın fiyatı ne kadar yukarıya çıkarsa, sofralık ürünün fiyatını da alttan yukarı doğru desteklemiş oluyoruz” dedi.

Bursa'da en çok şeftali ve elma üreten yerin İnegöl olduğunu belirten Sezai Çelik, “Rüzgarların çıkmasıyla şeftali hadadının başladığı şu günlerde şeftalilerin olgunlaşmasıyla birlikte döküntü mal oluşuyor. Aynı şey elma hasadında da meydana geliyor. Döküntü mal oluştuktan sonra bunu bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Değerlendirme noktasında da en önemli yer meyve suyu fabrikaları. Bu sebepten ötürü biz Yenişehir, Mudanya, Kestel, Osmangazi ilçelerimizin oda başkanlarıyla bir haftadır bu konuyu görüşüyoruz. Meyve suyu fabrikası Aroma fiyatı 40 kuruş olarak belirlemiş, aynı zamanda alım da yapmıyor. Yani keyfine göre hareket ediyorlar. Diğer meyve suyu fabrikalarının müdürleriyle de bir görüşme yapıldı. Onlar da aynı şekilde beyanlarını ilettiler. Dolayısıyla bir sonuca varamadık. Neden alım yapmadıklarını sorduğumuzda geçen seneden kalan konsantre olduğunu, aynı zamanda meyve suyu tüketiminin düştüğünü söylüyorlar. Yani kısacası sanayiciler bizim sırtımızdan geçinmeye devam ediyor” diye konuştu.

Sözlerine devam eden Çelik, “Toplantıdan çıkan sonuç ise sayın il tarım müdürünün de destekleriyle yurt dışından gelen konsantre vergilerinin yükseltilmesi, gerekirse bunların yasaklanması konusunda fikir birliğine varıldı. Döküntü malın fiyatı ne kadar yukarıya çıkarsa, sofralık ürünün fiyatını da alttan yukarı desteklemiş oluyoruz. Bu noktada çiftçi bir masrafını daha çıkarmış oluyor. Onun için meyve suyu fabrikaları ayaklarına kurşun sıkıyorlar. Malumunuz Yenişehir´de şeftali bahçelerinde ağaç kesimlerine başlandı. Bu insanlar para kazanmadığı zaman ağaçları kesiyor. Bunların üretimi düştüğü zaman meyve suyu fabrikaları da yurt dışından konsantreyi aynı fiyattan alamayacaklar. Benim buradan bir ricam da İTSO başkanımız Yavuz Uğurdağ'a olacak. Malumunuz etrafımız kaynıyor, dünyanın ne olacağı belli değil. Tarım ürünlerini işleyen fabrikalar yapmaktan korkmasınlar. Yarın mobilya sektörü tıkanır, alternatif olarak hazırda bir fabrikaları olsun. Bizim de burada pazar sıkıntımız kalkmış olur. Meyve fabrikası yapmaktan, un fabrikası yapmaktan korkmasınlar. Kurutulmuş meyve Avrupa´da çok değerleniyor. Dünyanın her yerinde buna rağbet var. Bu alanda bir çalışma yapılabilir. Buradan İnegöl yatırımcılarına sesleniyorum, örneklerini verdiğim fabrikaları yapabilirler” dedi.