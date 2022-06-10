Ziraat öğrencilerine Bak Yapı'dan atölye binası

Bir yıl içinde bitirilmesi hedeflenen bina tamamlandığında Üniversiteye devredilerek öğrencilerin kullanımına sunulacak.

BUÜ Yönetimi, uygulamalı tarım dersleri gören öğrencilerin faydalanabileceği bir atölye binası yapımı için Bak Yapı firmasıyla ile anlaştı. İşbirliği protokolü Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Bak Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör arasında imzalandı. İmza töreninde Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, akademisyenler ve firma temsilcileri de hazır bulundu.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, uzun zamandır eksikliklerini hissettikleri atölye binası yapımına verecekleri desteklerden dolayı firma yöneticilerine teşekkür etti. Uygulamalı eğitim gören öğrencilerin atölye benzeri bir yapıya ihtiyaç duyduklarını ve bu ihtiyacı kendilerine ilettiklerini vurgulayan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Üniversite olarak bu eksikliğin giderilmesi adına bir takım girişimlerde bulunduk. Bak Yapı firmasına bu ihtiyacımızı ilettik. Bizleri kırmadılar ve bu atölyeyi kendilerinin inşa edebileceklerini bizlere ilettiler. Üniversitemiz, Ziraat Fakültemiz ve öğrencilerimiz adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Böylesi destekler bizleri hem mutlu ediyor hem de daha fazla çalışmamız için motive ediyor. Hayırseverlerimizin desteği ile Üniversitemize çok sayıda yapı kazandırıyoruz. Her birinden Allah razı olsun” diye konuştu.

Bak Yapı olarak bugüne kadar 40'tan fazla binayı kamuya bağışladıklarını açıklayan Firma Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör ise Üniversiteye de destek veriyor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını aktardı. Bursa firması olarak Bursalı kurumlara destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Veysel Bakgör, projenin Üniversiteye ve Ziraat Fakültesi'ne hayırlı olması temennisinde bulundu.