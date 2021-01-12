Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Bursaspor, sahasında Fraport-TAV Antalyaspor’u ağırlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Bursaspor, sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Onur Atasayar'ın yaptığı müdahale sonrası penaltı kazanan Antalyaspor'da topun başına geçen Hakan Özmert fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. 0-1
33. dakikada orta alanda top kaybı yapan Bursaspor'a karşı kontratağa kalkan Antalyaspor'da Gökdeniz Bayraktar sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gökdeniz, sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2
35. dakikada Aykut Akgün'ün ceza sahası içine yapılan ortaya ters kafa vurması sonucu meşin yuvarlağı önünde bulan Jahovic, takımını üç farklı üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. 0-3
42. dakikada Emirhan'ın serbest vuruştan verdiği pasta, topu kalecinin üstünden aşırtan Aykut Akgün'ü, Naldo engelledi ve mutlak bir golü önledi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Şahan Yılmaz, Utku Tunavelioğlu
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Onur Atasayar, Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Özer Hurmacı (Kerem Şen dk. 21), Batuhan Kör, Ali Akman
Yedekler: Canberk Yurdakul, Ertuğrul Kurtuluş, Ramazan Keskin, Ozan Koç, Çağatay Yılmaz, İsmail Can Çavuşluk, Recep Aydın, Tuğbey Akgün, Kerem Şen, Eren Güler
Teknik Direktör: Mustafa Er
Fraport-TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Naldo, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Sam, Kudriashov, Jahovic, Imeri, Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert
Yedekler: Doğukan Özkan, Enes Sancar Şahin, Ersan Gülüm, Nuri Şahin, Orgill, Mevlüt Han, Fredy, Serdar Poyraz, Adem Metin Türk, Ali Eren.
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Hakan Özmert (dk. 6 pen.), Gökdeniz Bayraktar (dk. 33), Jahovic (dk. 35) (Antalyaspor)