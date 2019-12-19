Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası rövanş müsabakasında sahasında BB Erzurumspor’u ağırlıyor.
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası rövanş müsabakasında sahasında BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konu ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Seleznov'un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Musa'dan önce son anda Kayacan topa müdahale etti.
32. dakikada Hamroun'un ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta çıktı.
43. dakikada rakibinden sıyrılan Seleznov'un şutu üstten auta gitti.
44. dakikada Sunu'nun sağ kanattan ortaladığı topa gelişine vuran Hamroun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, İsmail Çokçalış, Selçuk Şahin, Musa Araz, Recep Aydın, Iasmin Latovlevici, Ali Akman, Yevhen Seleznov
Yedekler: Onurcan Piri, Jani Atanasov, Igor, Ozan İsmail Koç, Batuhan Kör, Eren Güler, İbrahim Turan, Ertuğrul Kurtuluş, Berk Akgönül
Teknik Sorumlu: Musa Öztürk
BB Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Mehmet Murat Uçar, Merthan Açıl, Hasan Batuhan Artarslan, Abdulcebrail Akbulut, Mahamadou Ba, Yusuf Emre Gültekin, Gilles Sunu, Sefa Akgün, Jugurta Hamroun, Oltan Karakullukçu
Yedekler: Batuhan Ünsal, Hasan Ayaroğlu, Cem Barlık, Cengizhan Bayrak, Muhammed Furkan Özhan, Serdar Yıldırım, Hamza Budak
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Gol: Jugurtha Hamroun (dk. 44) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Sedat Dursun (Bursaspor), Mahamadou Ba, Yusuf Emre Gültekin (BB Erzurumspor)