Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Boyabat 1868 Spor: 1

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2.
Tur maçında Boyabat 1868'i konuk etti. Timsah Park'taki zemin çalışmaları sebebiyle Karacabey'de oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı. Yeşil-beyazlı takım böylece kupaya veda etti.
Stat: Karacabey M. Fehmi Gerçeker
Hakemler: Erdem Temel, Uğur Erdoğan, Ahmet Oğuz Yılmaz
Bursaspor: Talha Yakın, Bilal Güney, Ömer Taran Görgüç, Deniz Drik Knibbe, İbrahim Efe Erbak, Emir Kayacık, Samet Bozkurt, Tuğhan Yıldız (Eren Karaman dk. 67), Abdullah Eren Türkay (Kerem Dede dk. 63), Melih Sağlam (Emre Tepegöz dk. 78), Baran Karagöz
Yedekler: Deniz Aydın, Alper Atış, Enes Gökhan, Enes Öztürk, Seçkin Batuhan Fırıncı
Teknik Direktör: Tahsin Tam
Boyabat 1868 Spor: Servet Gaburga, Burak Gençbay, Oğuzhan Baykal (Abdul Samet Demirel 85 ?), Tolga Değirmenci (Gökhan Akıllı dk. 85 ?), Enes Bahadır Bayram, Ramazan Okatan, Berat Han, Ufuk Boncukçu, Mikail Usta, Sinan Uzun (Ekrem Gökçe dk. 81 ?), Cabbar Çelik
Yedekler: Mustafa Arslan, Ömer Sunar, Mehmet Eren Ünal, Barış Emirhan Doğan, Mehmet Gedik, Yiğitcan Eyüpoğlu, Emre Akkaş
Teknik Direktör: Tarhan Akbay
Gol: Sinan Uzun (dk. 14) (Boyabat 1868 Spor)
Kırmızı kart: Talha Yakın (dk. 90+6) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Melih Sağlam (Bursaspor), Servet Gaburga (Boyabat 1868 Spor)