Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Boyabat 1868 Spor: 1

Tur maçında Boyabat 1868'i konuk etti. Timsah Park'taki zemin çalışmaları sebebiyle Karacabey'de oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı. Yeşil-beyazlı takım böylece kupaya veda etti.

Stat: Karacabey M. Fehmi Gerçeker

Hakemler: Erdem Temel, Uğur Erdoğan, Ahmet Oğuz Yılmaz

Bursaspor: Talha Yakın, Bilal Güney, Ömer Taran Görgüç, Deniz Drik Knibbe, İbrahim Efe Erbak, Emir Kayacık, Samet Bozkurt, Tuğhan Yıldız (Eren Karaman dk. 67), Abdullah Eren Türkay (Kerem Dede dk. 63), Melih Sağlam (Emre Tepegöz dk. 78), Baran Karagöz

Yedekler: Deniz Aydın, Alper Atış, Enes Gökhan, Enes Öztürk, Seçkin Batuhan Fırıncı

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Boyabat 1868 Spor: Servet Gaburga, Burak Gençbay, Oğuzhan Baykal (Abdul Samet Demirel 85 ?), Tolga Değirmenci (Gökhan Akıllı dk. 85 ?), Enes Bahadır Bayram, Ramazan Okatan, Berat Han, Ufuk Boncukçu, Mikail Usta, Sinan Uzun (Ekrem Gökçe dk. 81 ?), Cabbar Çelik

Yedekler: Mustafa Arslan, Ömer Sunar, Mehmet Eren Ünal, Barış Emirhan Doğan, Mehmet Gedik, Yiğitcan Eyüpoğlu, Emre Akkaş

Teknik Direktör: Tarhan Akbay

Gol: Sinan Uzun (dk. 14) (Boyabat 1868 Spor)

Kırmızı kart: Talha Yakın (dk. 90+6) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Melih Sağlam (Bursaspor), Servet Gaburga (Boyabat 1868 Spor)