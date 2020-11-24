Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 1 - 1922 Konyaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.
tur maçında Bursaspor sahasında 1922 Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi ekip, adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar
17. dakikada köşe atışından ceza sahasına gelen ortada ön direkte Berat Altındiş'in şutu az farkla auta gitti.
28. dakikada Recep Aydın'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.
40. dakikada Çağatay Yılmaz'ın topuk pasıyla ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Recep Aydın'ın bekletmeden sert vuruşunda aleci topu iki hamlede kontrol etti.
45+1. dakikada Berat'ın ceza sahası içinde ortaya çevirdiği topa gelişine vuran Tuğbey Akgün, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
54. dakikada Çağatay Yılmaz'ın yaklaşık 40 metreden yaptığı sert vuruşta top farklı şekilde auta gitti.
77. dakikada Cüneyt Köz'ün ortasında ceza sahası içinde Tuğbey Akgün'ün kafa vuruşunda kaleci Mücahit gole izin vermedi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yakup Özhan, Sedat Etik, Vedat Demir
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Ramazan Keskin (Eren Güler dk. 67), Ozan İsmail Koç, İsmail Can Çavuşluk, Recep Aydın, Tuğbey Akgünx (Kerem Kök dk. 84 ?), Berat Altındiş (Ömer Turan Görgüc dk. 68), Çağatay Yılmaz (Batuhan Kör dk. 78)
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Abdullah Tazgel, Zeynullah Türkay, Kerem Şen, Abdülkadir Gül
Teknik Direktör: Mustafa Er
1922 Konyaspor: Mücahit Atalay, Adem Eren Kabak, Savaş Polat (Fatih Mankır dk. 78), Aybars Tüfekçi, Ekrem Kayılıbal, Doğan Can Gölpek, İsmail Güven, Maksut Taşkıran, Görkem Şimşek, Ege Özkayımoğlu (Mehmet Ali Can dk. 38), Celal Hanalp
Yedekler: Fuat Duran, Mert Uyanıker, Mert Dikici, İsmail Ekdi, Mehmet Gaffar Öz, Kemal Aleçakır
Teknik Direktör: Erol Mıngır
Gol: Tuğbey Akgün (dk. 45+1) (Bursaspor)
Sarı Kart: Fatih Mankır (1922 Konyaspor)