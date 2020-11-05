Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 1 - Karşıyaka: 1

Tur maçında Bursaspor sahasında Karşıyaka'yı konuk etti. Normal süresi 1-1 biten, uzatma anlarında da skoru değişmeyen maçı, penaltı atışlarında rakibine 8-7'lik üstünlük kuran Bursaspor, tur atlayan taraf oldu.

Maçtan dakikalar

9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eren Güler, istediği vuruşu yapamadı.

21. dakikada kullanılan köşe vuruşuna İlyas Kahraman güzel yükseldi. İlyas'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

44. dakikada Eren Güler bir anda ceza sahası içinde topla buluştu. Tam şut çekmek üzereyken Karşıyaka defansı araya girdi ve top kornere gitti.

48. dakikada Batuhan Kör ceza sahası içinde topla buluştu. Rakiplerinden bir bir sıyrılan Batuhan, topu İsmail Can Çavuşluk'a taşıdı. İsmail de tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

69. dakikada Karşıyaka gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından etkili olmaya çalışan İzmir temsilcisi, Bursaspor kalecisi Ataberk Dadakdeniz'i geçemedi.

81. dakikada Battal'ın kafa pasına muhteşem hareketlenen Harun Atalay, güzel vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

90+2. dakikada Batuhan Kara müsait pozisyonda topla buluştu. Ancak Batuhan'ın vuruşu kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.

98. dakikada Kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Ertuğrul Kurtuluş'un kafa vuruşu kalecide kaldı.

100. dakikada Burak Karapınar, yaklaşık 40 metreden çektiği şutu kaleci Ataberk Dadakdeniz, güçlükle kornere çeldi.

110. dakikada Emirhan Aydoğan, ceza sahası dışından sert vuruş çıkarttı. Kaleci yerde seken topu zor çeldi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Yılmaz, Necmi Demir, Mehmet Kirişçioğlu

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Abdullah Tazgel (Recep Aydın dk. 76) Ertuğrul Kurtuluş, Ozan İsmail Koç, İsmail Can Çavuşlukx (Furkan Emre Ünver dk. 71), Batuhan Kör (Berat Altındiş dk. 63), Eren Güler (Emirhan Aydoğan dk. 95), Tuğbey Akgün (Onur Atasayar dk. 76), Çağatay Yılmaz, Kerem Şen (Ömer Turan Görgüc dk. 63)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Kerem Kök, Ali Akman

Teknik Direktör: Mustafa Er

Karşıyaka: Mehmet Aksoy, Harun Atalay, Burak Karapınar, Onur Kıntaş (Batuhan Kara dk. 67), İlyas Kahraman, Özkan Duman, Namık Çelik, Caner Cengiz (Görkem Kınay dk. 106 ?), Mustafa Çalışkan (Mert Yılmaz dk. 57), Anıl Çıracı, Battal Demirbilek

Yedekler: Efe Öcal, Oğuz Erk, Kerem Dönertaş, Hakan Denizci

Teknik Direktör: Soner Tolungüç

Goller: İsmail Can Çavuşluk (dk. 48) (Bursaspor), Harun Atalay (dk. 81) (Karşıyaka)

Sarı Kartlar: Ertuğrul Kurtuluş, Tuğbey Akgün, Berat Altındiş, Cüneyt Köz (Bursaspor), Onur Kıntaş, Harun Atalay, İlyas Kahraman, Caner Cengiz (Karşıyaka)