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Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası rövanş müsabakasında sahasında BB Erzurumspor’u ağırladı.

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası rövanş müsabakasında sahasında BB Erzurumspor'u ağırladı. Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. İlk maçı 4-2 kazanan Erzurum ekibi adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ali, rakibinden sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


71. dakikada Yusuf Emre'nin kullandığı serbest vuruşta top direğin hemen üzerinden auta çıktı.


76. dakikada topla buluşan Batuhan'ın şutunu Kayacan son anda kornere çeldi.


82. dakikada Atanasov'un sol kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte kafayı vuran Ali, topu ağlara gönderdi. 2-1


90. dakikada sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Sefa'nın şutunu Ataberk kurtardı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral


Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, İsmail Çokçalış, Selçuk Şahin (Jani Atanasov dk. 73), Musa Araz (Aykut Akgün dk. 60), Recep Aydın, Iasmin Latovlevici, Ali Akman, Yevhen Seleznov (Batuhan Kör dk. 69)


Yedekler: Onurcan Piri, Igor, Ozan İsmail Koç, Eren Güler, İbrahim Turan, Ertuğrul Kurtuluş, Berk Akgönül


Teknik Sorumlu: Musa Öztürk


BB Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Mehmet Murat Uçar, Merthan Açıl, Hasan Batuhan Artarslan, Abdulcebrail Akbulut, Mahamadou Ba, Yusuf Emre Gültekin, Gilles Sunu, Sefa Akgün, Jugurta Hamroun (Hasan Ayaroğlu dk. 68), Oltan Karakullukçu


Yedekler: Batuhan Ünsal, Cem Barlık, Cengizhan Bayrak, Muhammed Furkan Özhan, Serdar Yıldırım, Hamza Budak


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Ali Akman (dk. 64 ve dk. 82), Jugurtha Hamroun (dk. 44) (BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Sedat Dursun, Cüneyt Köz, Iasmin Latovlevici (Bursaspor), Mahamadou Ba, Yusuf Emre Gültekin, Kayacan Erdoğan (BB Erzurumspor)

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