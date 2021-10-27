Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 6 - Ceyhanspor: 1

Tur maçında Bursaspor, sahasında Ceyhanspor'u ağırladı. Mücadeleyi yeşil-beyazlı ev sahibi takım 6-1 kazandı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Emre Alan, rakibi Hasan Ayaroğlu'na yaptığı müdahale sonrası Bursaspor penaltı atışı kazandı.

4. dakikada Emirhan Aydoğan, penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi. 1-0

17. dakikada Hasan Ayaroğlu, Batuhan Kör'ün şutunda kaleciden seken topu filelere gönderdi. 2-0

25. dakikada Abdurrahman Emek, sol çaprazdan ceza sahasına iyi sarktı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

27. dakikada Emirhan Aydoğan, sağ kanattan yapılan ortada topu iyi kontrol edip sert bir vuruş çıkarttı. Defansa da çarpan top ağlarla buluştu. 3-1

30. dakikada Emirhan Aydoğan'ın pasında kale önünde topla buluşan Batuhan Kör, tek vuruşla ağları sarstı. 4-1

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Batuhan Kör, sert bir vuruş çıkarttı. Kaleci Nusret Can, topu kornere çeldi.

55. dakikada Uğur Kaan Yıldız, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu pozisyonda da yine kaleci başarılıydı.

73. dakikada Fatih Yılmaz'ın kullandığı penaltı atışını kaleci Deniz Aydın kurtardı.

76. dakikada Vefa Temel, ceza sahasına girer girmez sol ayağı yaptığı vuruş golle sonuçlandı. 5-1

85. dakikada Hasan Sabri Karaca, ceza sahası içinde defansın uzaklaştıramadığı top önünde kalınca düzgün bir vuruşla farkı 5'e çıkartan golü kaydetti. 6-1

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Alim Kandemir, Osman Baruk, Mehmet Kuru

Bursaspor: Canberk Yurdakul (Deniz Aydın dk. 46x), Taha Altıkardeş, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver (Elton Acolatse dk. 64), Emirhan Aydoğanx, Uğur Kaan Yıldızx, Tuğbey Akgün (Reagy Ofosu dk. 77), Aykut Akgün, Hasan Ayaroğlux, Eren Güler (Vefa Temel dk. 46), Batuhan Körx (Hasan Sabri Karaca dk. 81 ?)

Yedekler: Onur Atasayar, Nicolas Zalazar, Eren Tunalı, İsmail Yüksek, Tim Matavz

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Ceyhanspor: Nusret Can Körümdük, Zekeriya Çakırca, Muhammet Şahin, Kudret Oben Saraçoğlu, Abdulkadir Çelik (Yunus Nas dk. 65), Mustafa Köroğlu, Emre Alan, Okan Saraçoğlu (Selçuk Öztürk dk. 65), Fatih Yılmaz (Mert Polat Keklik dk. 75), Mert Canpolat, Abdurrahman Emek

Yedekler: Berkay Tekin, Kemal Temel, Mustafa Dündar, İbrahim Aksu

Teknik Direktör: Tayfun Şirin

Goller: Emirhan Aydoğan (pen) (dk. 4), (dk. 27), Hasan Ayaroğlu (dk. 17), Batuhan Kör, Vefa Temel (dk. 76), Hasan Sabri Karaca (dk. 85) (Bursaspor), Abdurrahman Emek (dk. 24) (Ceyhanspor)

Sarı Kartlar: Emre Alan, Fatih Yılmaz (Ceyhanspor), Uğur Kaan Yıldız, Emirhan Aydoğan (Bursaspor)