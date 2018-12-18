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Zirai tarım ilaçları doğada ölüm saçıyor

Bursa’nın İznik ilçesi Karasu Deresi’nde atık zirai ilaç kutuları doğal yaşamı tehdit ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesi Karasu Deresi'nde atık zirai ilaç kutuları doğal yaşamı tehdit ediyor.


Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilerin tarımsal alanda kullandığı zirai ilaçların kutuları, ilçenin en büyük akarsuyu olan Karasu Deresi'ne bilinçsizce atılıyor. Zehirli olan onlarca tarım ilacı kutusu dereden İznik Gölü'ne gidiyor. Suya karışan zehir, gerek dere gerekse göldeki doğal yaşamı tehdit ediyor. Bölge halkı zehirli ilaçlar nedeniyle derede ve gölde toplu balık ölümlerinin yaşanmasından korkuyor.

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