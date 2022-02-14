Zirek: “Galip geldiğimiz için çok mutluyuz”

Maçın ardından açıklama yapan Karacabey Belediyespor Başkan Vekili Davut Zirek, üst üste 3. galibiyetlerini aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Zirek, “Güzel bir sonuç oldu, mutluyuz. Ben teknik ekibi, futbolcu kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Amedspor maçına iyi hazırlandık. Kırklarelispor ve Pazarspor galibiyetleri bizi çok iyi motive etti. Amedpsor maçında takımımız güzel mücadele etti. Mücadelenin sonucunu da 3 puanla aldık. Şu andan itibaren bu haftayı unutup kalan maçlarımıza bakacağız. Güzel bir çıkış yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.