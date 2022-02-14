İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zirek: “Galip geldiğimiz için çok mutluyuz”

Karacabey Belediyespor Başkan Vekili Davut Zirek, deplasmanda 1-0 kazandıkları Amedspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Maçın ardından açıklama yapan Karacabey Belediyespor Başkan Vekili Davut Zirek, üst üste 3. galibiyetlerini aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Zirek, “Güzel bir sonuç oldu, mutluyuz. Ben teknik ekibi, futbolcu kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Amedspor maçına iyi hazırlandık. Kırklarelispor ve Pazarspor galibiyetleri bizi çok iyi motive etti. Amedpsor maçında takımımız güzel mücadele etti. Mücadelenin sonucunu da 3 puanla aldık. Şu andan itibaren bu haftayı unutup kalan maçlarımıza bakacağız. Güzel bir çıkış yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.