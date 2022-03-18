Zirek “Taraftarımızın desteğiyle galip gelmek istiyoruz”

Lig Beyaz Grup'ta Pazar günü 24 Erzincan ile kendi sahalarında oynayacakları zorlu maçtan galip gelerek üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Pazar günü saat 14:00'te oynanacak karşılaşmada kendi sahasında 24 Erzincan'ı konuk edecek. Mücadelede Burak Taşkınsoy düdük çalarken yardımcılıklarını ise Önder Çalış ve Abdülhamit Söyler yapacak.

Ligde oynadıkları son 7 maçta elde ettikleri 7 galibiyetin morali ile sahaya çıkacaklarını ifade eden Zirek, yaptığı açıklamada, “ 7 haftadır galip geliyoruz. Bu hafta kendi sahamızda 24 Erzincan'ı konuk edeceğiz. 24 Erzincan mücadelesine iyi hazırlandık. Takımımızda moraller yerinde. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tam. Son haftalarda yakaladığımız çıkışımızı ve iyi gidişatımızı sürdürmek niyetindeyiz. 24 Erzincan maçı bizim için çok önemli. Bu müsabakayı kazanmak için taraftarımızın desteği çok önemli. Taraftarlarımızdan, Pazar günü oynayacağımız bu zorlu mücadelede bizleri yalnız bırakmamalarını istiyoruz” diye konuştu.

TECO Karacabey Belediyespor, aldığı 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 37 puanla 7'nci sırada yer alıyor. TECO Karacabey Belediyespor'un pazar günü konuk edeceği 24 Erzincan ise, ligde aldığı 11 galibiyet 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile topladığı 39 puan ile 5'nci sırada bulunuyor.