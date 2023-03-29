Zlatko Dalic: "Türk milli takımının korkusunun olduğunu düşünmüyorum"

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Türkiye karşısında ilk dakikalarda zorlandıklarını sonra oyunu kontrol altına aldıklarını belirterek, "Galler'e göre Türkiye bizim için daha zorlu ve güçlüydü. Bu akşamki maç bunu ortaya koydu. Türk milli takımının korkusunun olmadığını düşünüyorum. Biz ve Türk milli takımı grupta birincilik için savaşacağız" dedi.

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ikinci hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Türkiye, Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen toplantıda konuşan Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, "Ben öncelikle milli takımıma teşekkür ediyorum. Bizleri utandırmadı. Değerli bir rakibe karşı oynadık ve aldık. İlk dakikalarda zorlu performans sergiledik. Korkutucu anları geri çevirdik değerli kalecimiz sayesinde. Ama sonra 2 gol bulduk. Bu güzel ambiyans için teşekkür ederim. Türkiye performansına teşekkür ediyorum. Türkiye seyirci kapasitesi çok güzel, bizi çok güzel ağırladılar" dedi.

"Grupta en zorlu takımlardan bir tanesiydi. İlk dakikada zorlu maç oldu. Biz de zorlu maça karşı iyi bir savunma sergiledik" diyen Dalic, "Türkiye'nin sağ kanat oyuncuları çok kaliteli, onlara karşı zorlandık. Bizim de sol kanadımız iyiydi. Kıran kırana bir mücadele oldu. Bütün futbolcular kendi açısından iyi performans sergiledi" diye konuştu.

Şu anda gelecek için konuşmanın güç olduğunu vurgulayan Dalic, "Aylar sonra maçlar devam edecek. Grubun sonuna kadar ne olacağı belli değil. Galler'e göre Türkiye bizim için zor ve güçlüydü. Bu akşamki maç bunu ortaya koydu. Türk milli takımının korkusunun olduğunu düşünmüyorum. Biz ve Türk milli takım grupta birincilik için savaşacağız. Maçlar bitmeye yakın gruplardan kim nerede görmüş olacağız. 6. ayda maçı deplasmanda oynayacağız. Bugün deplasmanda kazandık, umut verici bir şey. Kendi milli takımımız olarak başarı elde edeceğimizi inanıyorum. Umarım umutları boşa çıkarmayız" ifadelerini kullandı.

Dalic sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye ilk 20 dakikada bizim hatalarımızda gol şansı buldu ama değerlendiremediler. Biz sonra kontrolü ele aldık. Türk milli takımının şansı olmadı. Biz izin verdiğimiz kadar şansa sahip oldular. Biz de kendi şansımızı değerlendirdik ve 2 gol attık. Ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu gözler önüne serdik"

Dalic ayrıca Bursa'ya çok teşekkür ederek, seyircilerin Modric'i alkışlanmasının çok değerli olduğunu sözlerine ekleyerek, "Rakip bir oyuncuya böyle davranılması gerçekten çok güzeldi" dedi.