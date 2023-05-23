Zoopark'taki kaplumbağalara Dünya Kaplumbağa Günü'nde ziyafet

Dünya Kaplumbağa Günü'nde Bursa'daki hayvanat bahçesinde kaplumbağalar günün gün etti. Kaplumbağalar için özel olarak hazırlanan havuç, salatalık, marul ve benzeri meyve ve sebzelerden oluşan tabak kısa sürede tükendi.

Bursa'da yaklaşık 206 bin metrekarelik alanda 135 türden bini aşkın hayvanın bulunduğu ve yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde 'Dünya Kaplumbağalar Günü' kutlandı. Hayvan başına düşen doğal alanları ile Avrupa'daki en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği'nin tam üyesi olan hayvanat bahçesindeki kutlama, tahmin edildiği gibi havai fişek, meşale, pasta ve şarkılarla olmadı. Kendi alanlarında kendi günlerinden habersiz dolaşan kaplumbağalar, bakıcıları tarafından konan tabaktaki sebze ve meyveleri tüketmek için birbiriyle yarıştı.

Kısa sürede tabağa konulanları bitiren kaplumbağalar için alışılagelmişin dışında bir kutlama yaptıklarını belirten bakıcıları Arif Ardıç, "Bahçemizde, Afrika ve leopar kaplumbağası mevcut. 8 adet kaplumbağa normalde 1 öğün besleniyor. Günün geri kalanı ise alanlarındaki yeşillikleri tüketiyorlar. Bugün onlar için 3 öğün hazırladık. Biraz değişiklik olsun, mutlu olsunlar istedik" dedi.

Hayvan türlerinin yanında 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 çalı bitkisi ve 150 bin yer bitkisiyle vatandaşların nefes alacağı önemli bir alan olan park, çocuklar kadar aileler tarafından da büyük ilgi görüyor.

2000 yılından beri her 23 Mayıs'ın Dünya Kaplumbağa Günü olarak kutlandığını belirten yetkililer ise, hedeflerinin insanların hem evcil kaplumbağalar hem de tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağaları hakkındaki farkındalığını sağlamak olduğunu söyledi.