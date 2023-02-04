Zorlu maçın galibi Nilüfer

hafta açılış maçında Nilüfer Belediyespor zorlu geçen mücadelede rakibi İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 31-29 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Nilüfer Belediyespor haftanın açılış maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Üçevler Spor Tesisleri'ndeki salonunda ağırladı. Başlama düdüğünden bitiş anına kadar her dakikası heyecan ve çekişme içinde gecen maçın ilk çeyreği 7-7 beraberlikle geçildi. İlk yarının sonlarında uyguladığı tam saha presten sonuç alan Nilüferli hentbolcular soyunma odasına 16-15 üstün girdi.

Maçın ikinci yarısında da Nilüfer Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor seyircilere keyifli ve bol mücadeleli bir maç izletti. İkinci yarı boyunca oyun ve skor üstünlüğünü elinden bırakmayan Nilüfer Belediyespor maçtan 31-29 galip ayrıldı. Mavi yeşil beyazlılar sezonun 8. galibiyetini elde ederek, puanını 16'ya yükseltti ve 6. sıradaki yerini korudu. Nilüfer Belediyespor 8 Şubat'ta MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak.