Zübeyde Ana Çocuk Akademisi açılıyor

Mudanya Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, ay sonunda açılıyor.

Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, çocuklara eğitim verebilmek için gün sayıyor. Bu ay sonunda açılışı yapılacak olan akademide son hazırlıkları yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kayıtlara başlandığını duyurdu.

Hayri Türkyılmaz, “Söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemizin güçlenmesinin çocukların alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olduğuna inanıyorum. Eğitimde fırsat eşitliği, laik, çağdaş temeller üzerine kurulu eğitimi köklendirmek adına hayata geçirdiğimiz çocuk akademimiz gün sayıyor” ifadelerini kullandı.

Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nde ön kayıtlar başlarken, 444 89 22 aranarak 2901 numaralı dahilî hattan bilgi alınabilecek.