Zübeyde Ana Çocuk Akademisi yeni döneme hazır

Ön kayıtları tamamlanan Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nin öğretmen ve idarî kadrosu oluşturuldu. 200 öğrenci kapasiteli kreş ve anaokulu, 2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminde ilk öğrenci ve öğretmenleriyle eğitime başlayacak. Eğitim kadrosuyla bir araya gelen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “En değerli varlığımız, yavrularımız için Zübeyde Anamızın adıyla projelendirdiğimiz çocuk akademimiz ilk öğrencilerini bu yıl ağırlamaya başlayacak. Ne kadar gurur duysam az. Ülkemizin güçlenmesinin çocukların alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olduğuna inanıyorum. Birbirinden yetenekli öğretmenlerimiz, geleceğimizin aydınlık yarınlarını yetiştirecek. Akademimiz, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile Zübeyde Anamıza ve onların yolunda yürüyen değerli annelerimize vefâ, saygı ve minnetimizin ifadesidir” diye konuştu.