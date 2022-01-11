İhlas Haber Ajansı

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15 suçtan aranan cezaevi firarisi Çanakkale'de yakalandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dolandırıcılık olayına karışan ve 15 suçtan araması bulunan zanlı yakalandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dolandırıcılık olayına karışan ve 15 suçtan araması bulunan zanlı yakalandı.


Tekirdağ Açık Cezaevi'nden firar eden M.Ş., Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 3 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 15 ayrı suçtan arama kaydı bulunan M.Ş'nin yakalanması için teknik ve fizikî takip başlattı. Sahte kimlik belgesiyle yakalanan M.Ş. tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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