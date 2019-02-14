15 yıl sonra organ nakli ile sağlığına kavuştu

Çanakkale'de, 15 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan 60 yaşındaki Nurettin Erdal, gerçekleştirilen organ nakliyle sağlığına kavuştu.

Ayvacık ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Nurettin Erdal, askerde iken Spina Bifida (Omurilik Hastalığı) ameliyatı oldu. Bu ameliyatın ardından Erdal'ın idrar kesesi yeterli şekilde çalışmadığı için 15 yıl önce böbrek yetmezliği rahatsızlığına yakalandı. İzmir'de özel bir merkezde 15 yıl diyalize giren Erdal, böbrek nakli olma kararını verdi.

1 ay önce ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvuran Erdal'a 5 Şubat Salı günü Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin böbreği nakledildi. Erdal yapılan nakil ile sağlığına yeniden kavuşarak, su içmenin mutluluğunu yaşadı.

Nurettin Erdal'ın 15 yıldır diyalize bağlı şekilde yaşadığını söyleyen ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, "Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınları organlarını bağışladı. Sağlık Bakanlığı bizimle iletişime geçti. Gerekli doku ve kan testleri Nurettin bey'e uyumlu çıkınca aynı gün böbrek nakli işlemini 3 saatlik bir operasyonla gerçekleştirdik. Hızlı bir şekilde iyileşme sürecine girdi. Taburcu olma durumuna geldi" şeklinde konuştu.

Organ nakli ile sağlığına yeniden kavuşan Nurettin Erdal, organ bağışı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, "15 yıl İzmir'de diyalize girdim. Tanıdıklar vasıtasıyla ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne nakil için başvuru yaptım. 1 ay içinde organ çıktı. Ben Bursa Çekirge doğumluyum. Organ bağışının da bana Bursa Çekirge'den olması benim için büyük bir şans. Böbrek rahatsızlığım boyunca yemek yeme, su içme konusunda büyük sıkıntılar çektim. İstediğimi yiyemedim, içemedim. Nakil olduktan sonra hocalarımın kontrolü altında istediklerimi yiyip, içebiliyorum. Eski sağlığıma kavuştuğum için mutluyum" dedi.