İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

16. İstanbul Bienali'nde Gelibolulu sanatçı

Bu yılki teması ‘Yedinci Kıta’ olan 16.

Bu yılki teması ‘Yedinci Kıta' olan 16. İstanbul Bienali, 14 Eylül-10 Kasım tarihleri arasında 450 bin kişinin ziyareti ile tamamlandı. 25 ülkeden 56 sanatçının 220'den fazla eserinin sergilendiği bienale Türkiye'den katılan 8 sanatçıdan biri ise Gelibolulu Ozan Atalan oldu.


Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sanat çalışmalarına başlayan Ozan Atalan, insanlığın sebep olduğu doğal ve kültürel atıklara antropoloji ve arkeolojinin araçlarıyla bakan güncel sanat çalışmalarına yer veren 16'ncı İstanbul Bienali'ne manda yetiştiriciliğinin bitişini simgeleyen eseri ile katıldı. Ozan Atalan, çalışmasında insanların yayılım faaliyetlerinde ödediği bedeli odağına aldı ve medeniyetin sınır tanımadan büyümesi ile doğanın ortadan kalkması arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.