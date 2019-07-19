'17 Burda Alışverişleri' termos çanta hediyeli

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 19-21 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçilerini ferahlatan kampanya ile karşılıyor.

19-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Esas 17 Burda AVM'deki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplamda 500 lira ve üzerinde alışveriş yapan ziyaretçiler, soğutucu termos çantanın anında sahibi oluyor.

Kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılacak ve anında soğutucu termos çantanın sahibi olacaklar.

Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden Esas 17 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.