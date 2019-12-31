17 Burda AVM, yeni yılı Ceza konseri ile karşıladı

Çanakkalelilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde yeni yılın coşkusu yaşandı.

Çanakkalelileri ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM, yeni yılı ünlü sanatçı Ceza'nın konseri ile karşıladı. Önceki gün gerçekleştirilen konserde Ceza, sevilen şarkılarını Çanakkaleliler için söyledi. Rap müziğin sevilen ismi Ceza, birbirinden keyifli şarkıları ile Çanakkalelilere Sahne 17 ‘de yeni yıl coşkusunu yaşattı.

Esas 17 Burda AVM, Ceza konseri ile müzik dolu anları ve yeni yıl coşkusunu ziyaretçilerinin yoğun ilgisi ile karşıladı.