17 Burda AVM'den ücretsiz Can Bonomo konseri

Dünyanın en önemli tematik parkurlarından biri olan ve 6 Ekim'de koşulacak Turkcell Gelibolu Maraton Fuarı'na bu yıl da Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM) ev sahipliği yapıyor.

Çanakkalelileri ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM, Gelibolu Yarımadası'nın eşsiz atmosferinde yapılacak Gelibolu Maratonu'nun 4-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Maraton Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Turkcell Gelibolu Maratonu heyecanını, 5 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da Sahne 17'de gerçekleştirilecek Can Bonomo konseri ile zirveye çıkaracak Esas 17 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli ve müzik dolu bir gece yaşatacak. Esas 17 Burda AVM, girişlerin ücretsiz olduğu Can Bonomo konserine ziyaretçilerini bekliyor.