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17 Burda Kids Club ile sömestr tatiline eğlence katıyor

Çanakkalelileri ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), sömestr tatilinde gerçekleştireceği birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocuklara renkli bir dünyanın kapılarını açıyor.


17 Burda'nın neşeli ve eğitici dünyasında yeni bir eğlence daha başlıyor. 17 Burda Kids Club, birbirinden renkli etkinliklerle çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor. Sömestr boyunca pek çok etkinlik miniklerle buluşuyor.


18 Kasım Pazartesi günü LOL Bebek Atölyesi, 19 Kasım Salı günü Sünger Bob Atölyesi, 20 Kasım Çarşamba günü Sevimli Penguenler Atölyesi, 21 Kasım Perşembe günü ise Seramik Çamurundan Heykeller atölyesi, şehrin en çocuk halini 17 Burda'da yaşatıyor. Tüm etkinlikler, 14.00-18.00 saatleri arasında 17 Burda yeme içme katında gerçekleştirilecek.


Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren 17 Burda, tüm çocukları aileleriyle birlikte bitmeyen eğlenceye davet ediyor.

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