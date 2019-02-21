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17 Burda'da Bowling Turnuvası heyecanı

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale’yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda AVM, bowling turnuvası ile ziyaretçilerini karşılıyor.

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda AVM, bowling turnuvası ile ziyaretçilerini karşılıyor.


Esas 17 Burda AVM, birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 4 - 8 Mart tarihleri arasında Gametime oyun salonunda düzenlenecek bowling turnuvası ile Esas 17 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.


Esas 17 Burda AVM, Turnuva sonucunda 1.ye 750 TL'lik, 2.ye 500 TL'lik, 3.ye 250 TL'lik hediye çeki hediye ederken, 4. ve 10.'luk arasında herkese çift kişilik sinema bileti hediye ediyor.


4 - 8 Mart tarihleri arasında düzenlenecek bowling turnuvasına Esas 17 Burda AVM ziyaretçileri, 18-28 Şubat tarihleri arasında danışma bankosunda kaydını yaptırarak ücretsiz katılım sağlayabilecekler.


Ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatan Esas 17 Burda AVM, bowling turnuvasıyla, ziyaretçilerine heyecan ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

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