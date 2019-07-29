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17 Burda'da yaz konserleri devam ediyor

Düzenlediği birbirinden eğlenceli etkinliklerle Çanakkale ve bölge halkının sosyal hayatına renk katan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezinde (AVM) yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor.


Esas 17 Burda AVM, yaz konserleriyle misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Yazın tadını çıkarmak isteyenler, Sahne 17'de bir araya geliyor. Temmuz ayı boyunca eğlenceli konserlere ev sahipliği yapan 17 Burda' da, 31 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30'da başarılı müzik grubu Lemur sahne alacak. 17 Burda yaz konserleri, ağustosta da iyi müzik dinlemekten vazgeçemeyen ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.


Açıldığı günden bu yana gerçekleştirdiği etkinliklerle ilklere imza atarak Çanakkale'nin cazibe merkezi haline dönüşen 17 Burda AVM, sunduğu eğlenceli ve kültürel etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli bir yaz atmosferi sunuyor.

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