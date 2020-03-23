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17 Gençlik'ten sağlık çalışanlarına destek

Çanakkale Dardanelspor 17 Gençlik Taraftar grubu sağlık çalışanlarına destek olmak için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi bahçesine pankart astı.


Korona virüs salgını dolayısıyla gece gündüz demeden hizmet veren sağlık çalışanlarına bir destek de 17 Gençlik Taraftar grubundan geldi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi bahçesine maskelerini takarak giden grup, ‘Tüm sağlık çalışanlarına ve emekçilerine minnettarız. Evde kal' pankartı açtılar. İş yoğunluğu ve salgın nedeniyle sosyal mesafeyi koruyan taraftar grubu ve sağlık çalışanları birbirlerine teşekkür ettiler.

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