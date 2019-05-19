19 Mayıs Çan'da törenlerle kutlandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erhan Gerçek tarafından Hükumet binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Daha sonra Çan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İlçe Jandarma komutanı Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Pınar, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çan Mesleki ve Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Ardından Türkiye ve İl genelinde yapılan sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilerin ödül töreni yapıldı. Etkinlik Çan Termik Spor Okçuluk gösterileriyle son buldu.