İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün Lapseki'ye yapacağı etkiler için eğitim semineri düzenlendi

1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün Lapseki ilçesine yapacağı ekonomik, sosyal ve ekolojik değişim etkilerinin anlatılması için eğitim semineri düzenleniyor.

1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün Lapseki ilçesine yapacağı ekonomik, sosyal ve ekolojik değişim etkilerinin anlatılması için eğitim semineri düzenleniyor.


Lapseki Hükumet Konağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonunda verilecek olan eğitimler 3 gün sürecek. Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa geliştirilen projede akıllı şehirler olma yolunda ilçeye yapacağı etkileri anlatmak üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) görevli Doç. Dr. Arzu Başaran Uysal, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Albayrak davet edildi. Gündemde yer alacak konular arasında uluslar arası ve mega projeler, Marmara bölgesi mekansal gelişim ve 1915 Çanakkale köprüsü, üst ölçekli planlarda Çanakkale ve Lapseki, bölgesel ve yerel ekonomik yapıya olumlu etkiler, sosyal yapı ve mekansal etkiler ayrı başlıklar altında yer alacak. Kaymakam Tahir Şahin bu toplantıda Lapseki'nin geleceğini planladıklarının altını çizerek eğitim seminerinin önemine dikkat çekti. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz boğaz köprüsünün ilçeye doğrudan ve dolaylı olarak birçok alanda katma değer kazandırdığını belirtti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçenin sadece transit geçişe mi ev sahipliği yapacağını da merak ettiğini de ifade eden Başkan Yılmaz, bunu ilerleyen süreçte daha açık göreceklerini söyledi. Kaymakam Tahir Şahin'inde yer aldığı programa idari amirler, mesleki kuruluş temsilcileri ve siyasiler de eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.