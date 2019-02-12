1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün Lapseki'ye yapacağı etkiler için eğitim semineri düzenlendi

1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün Lapseki ilçesine yapacağı ekonomik, sosyal ve ekolojik değişim etkilerinin anlatılması için eğitim semineri düzenleniyor.

Lapseki Hükumet Konağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonunda verilecek olan eğitimler 3 gün sürecek. Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa geliştirilen projede akıllı şehirler olma yolunda ilçeye yapacağı etkileri anlatmak üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) görevli Doç. Dr. Arzu Başaran Uysal, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Albayrak davet edildi. Gündemde yer alacak konular arasında uluslar arası ve mega projeler, Marmara bölgesi mekansal gelişim ve 1915 Çanakkale köprüsü, üst ölçekli planlarda Çanakkale ve Lapseki, bölgesel ve yerel ekonomik yapıya olumlu etkiler, sosyal yapı ve mekansal etkiler ayrı başlıklar altında yer alacak. Kaymakam Tahir Şahin bu toplantıda Lapseki'nin geleceğini planladıklarının altını çizerek eğitim seminerinin önemine dikkat çekti. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz boğaz köprüsünün ilçeye doğrudan ve dolaylı olarak birçok alanda katma değer kazandırdığını belirtti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçenin sadece transit geçişe mi ev sahipliği yapacağını da merak ettiğini de ifade eden Başkan Yılmaz, bunu ilerleyen süreçte daha açık göreceklerini söyledi. Kaymakam Tahir Şahin'inde yer aldığı programa idari amirler, mesleki kuruluş temsilcileri ve siyasiler de eşlik etti.