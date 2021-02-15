1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki kar manzaraları mest etti

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki kar manzaraları görenleri mest etti.

Çanakkale'de Cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesim ve ilçelerde de etkili oldu. Lapseki- Gelibolu ilçelerinde arasında yapımı devam eden ve Asya ile Avrupa yakasını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

318 metrelik ayakları ve tamamlanan kedi yolunda kar birikintisi oluşmazken, Lapseki yakasından bakıldığında Gelibolu sırtlarının beyaz örtüsü büyük beğeni topladı.

18 Mart 2022'de tamamlanacak

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.