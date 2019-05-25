1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasınındaki kule kesonunun denize batırılması başladı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ilçesinde yer alan Asya yakasındaki kule keson temeli batırma operasyonu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla başlatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkii ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı tamamlandı.

Kesonlardan biri, köprünün Avrupa yakasında deniz içerisindeki ayağının bulunduğu alana römorkörler eşliğinde yüzdürülerek getirilip, her biri bir futbol sahası büyüklüğünde olan kule kesonlarının üzerine 4 çelik şaftın montajı tamamlanıp, 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa yakasına ait kule kesonu, deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılmıştı.

74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakasına ait kule kesonu ise Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine römorkörler eşliğinde yüzdürülerek, bölgeye çekildi.

Bölgeye getirilen keson deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılması işlemi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından başlatıldı. Batırılma işleminin tamamlanmasıyla kule kesonunun üzerlerinde kule montajı başlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki Keson İndirme Töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü - Lapseki Keson İndirme Töreni'nde yaptığı konuşmada, dünyanın en uzun açıklıklı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya Yakası kesonunu batırma töreninde olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Tek hedeflerinin, hilali yere düşürmemek için milleti, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak olduğunu dile getiren Bakan Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bu yolda atılan adımların en önemlilerinden biri olduğunu, köprünün stratejik öneminin çok büyük olduğunu belirtti.

Bu sayede İstanbul Boğazı'nın iki katı uzunluğundaki Çanakkale Boğazı'nın iki yakasının birleştirileceğini söyleyen Bakan Turhan, köprünün tamamlandığında ülkenin önemli hizmet, sanayi ve turizm firmalarının bulunduğu Trakya ve Batı Anadolu Bölgesi'nde ekonomik anlamda büyük ivmelenmeyi sağlayacağın ifade etti.

Nüfus ve ekonomi bakımından Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul'un ülkenin tarım ve sanayi bölgelerine otoyolla bağlanmasının, İstanbul ve bağlantılı illerin değerini artıracağını, önemli sosyo-ekonomik katkılar sağlayacağını belirten Bakan Turhan, projenin ihalesi tamamlanan ve planlanan diğer otoyollarla değerlendirildiğinde özellikle Ege, İç Anadolu'nun batısı, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Trakya-Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında, İstanbul Boğaz Geçişi'nden bile önemli alternatif olacağını söyledi.

Bakan Turhan, otoyolun Balıkesir civarında Gebze-İzmir Otoyolu'na bağlanmasıyla İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleriyle arasındaki mesafenin kısalacağını ve turizm sektöründe gelişmeye önayak olacağını ifade etti.

Marmara ve Ege bölgelerindeki limanların, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunun da Çanakkale Köprüsü ile sağlanacağını belirten Bakan Turhan, “Bir mühendis olarak şunu da belirtmekte fayda görüyorum ki bu köprünün stratejik önemi olduğu gibi mühendislik açısından da büyük önemi bulunuyor. Tam tamına 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak. Toplam uzunluğu ise yan açıklıklar ve viyadükleriyle 4 bin 608 metreyi buluyor. Yüksekliği ise 3'üncü ayın 18'ini temsilen yaklaşık 318 metre olacak. Bu özellikleriyle dünyanın sayılı projelerinden birisi. Bununla birlikte dünyanın en yüksek mühendislik ve estetik tasarım örneklerinden birisi olacak" şeklinde konuştu.

Bakan Turhan, köprünün kule kesonlarının oturacağı konumlarda zemin iyileştirmesi için 203 adedi kuzey kulede 165 adedi güney kulede olmak üzere 2,5 metre çapında toplam 368 çelik kazık çakıldığı ifade etti.

Avrupa Kule Keson temelinin 51 bin 186 ton, bugün batırılacak Asya Kule Keson temelinin ise 54 bin 800 ton ağırlığında olduğunu belirten Bakan Turhan, projenin ihalesini yaptığında hedefin 2023 yılının Mart ayında köprüyü hizmete vermek olduğunu söyledi. Bakan Turhan, "Ancak ülkemiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmemiz açısından bu projenin daha erken bir zamanda bitmesi bizler için önemli. Bu noktada da yüklenici firma da bu projenin öneminin farkında olarak hızla çalışıyor” dedi.

Avrupa Kule Keson temelini bu ayın başında batırdıklarını belirten Bakan Turhan, "Asya Kule Keson temelini ise şimdi sizlerin huzurunda yüzdürerek batırıyoruz. Yakın zamanda köprünün ayaklarının yükseldiğini de görmeye başlayacağız. 2022 yılı 18 Mart'ında da bu dev projeyi tamamlayarak hem dünyanın en geniş orta açıklıklı köprüsünü Türkiye'ye kazandıracağız hem de Çanakkale'nin siluetini tekrar şekillendirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü törenlerine katılmak için geldiği Çanakkale'de, köprü inşaatı çalışmalarını da incelemiş, çelik şaftların ıslak havuzda kule kesonları üzerine montajı için tören gerçekleştirilmişti.

Vizyon 2023 Master Planı'nda öngörülen yurt sathında karayollarının iyileştirilmesi hedefinde önemli bir rol oynayacak proje, 324 kilometrelik Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Savatepe Otoyolu Projesi'nin de önemli bir parçasını oluşturuyor. Proje ile bu otoyolun tamamı Gebze - İzmir Otoyolu'na bağlandığında, Marmara'yı çevreleyen otoyol zincirinin halkaları birleşecek.

İstanbul'un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafifleyecek. Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli Batı - Doğu aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi'nin Batı kıyısından Güney yönüne doğru dengelenecek. Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Balıkesir Otoyolu'nun Gebze - İzmir Otoyolu'na Balıkesir civarında bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektöründe gelişme sağlanacak.