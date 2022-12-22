1915 Çanakkale Köprüsüyle Lapseki bilinen ve tanınan bir ilçe oldu

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 1915 Çanakkale Köprüsü adından söz edilmeye başladığından itibaren Lapseki'nin değer kazanmaya başladığını belirterek, “En başta 1915 Çanakkale Köprüsüyle Lapseki tanınır oldu. Bugüne kadar Lapseki çok tanımıyorlardı. Biliyorsunuz burası meyve deposu bir ilçe, şeftalisiyle, kirazıyla biliniyordu. Ama en önemlisi 1915 Çanakkale Köprüsü yapılması ile birlikte artık Lapseki herkes tarafından bilinen ve tanınan bir ilçe oldu” dedi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin kutlandığı 18 Mart 2022 tarihinde açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki'ye kattığı değeri değerlendirdi.

1915 Çanakkale Köprüsü adından söz edilmeye başladığından itibaren Lapseki'nin değer kazanmaya başladığını belirten Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Gerçekten o projenin hazırlanması, temelinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atılması, daha sonra da 18 Mart 2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın köprüyü açması ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ayağı Lapseki‘de, Avrupa'ya ayağı ise Gelibolu tarafında. Lapseki olarak bize gerçekten her yönüyle sosyal, ekonomik yönüyle, rahatlığıyla Lapseki‘ye çok büyük değer kattı. En başta 1915 Çanakkale Köprüsüyle Lapseki tanınır oldu. Bugüne kadar Lapseki çok tanımıyorlardı. Biliyorsunuz burası meyve deposu bir ilçe, şeftalisiyle, kirazıyla biliniyordu. Ama en önemlisi 1915 Çanakkale Köprüsü yapılması ile birlikte artık Lapseki herkes tarafından bilinen ve tanınan bir ilçe oldu. Zaten biz 1915 Çanakkale Köprüsü'nün değerini bundan sonra anlayacağız. 1915 Çanakkale Köprüsünün hizmete açılmasıyla biz İstanbul'a bir ilçesi kadar yakın olduk. Rahatlıkla 2 saatte havaalanına gidebiliyoruz. İstanbul'a 2 saatte 2 saat 15 dakika da gidebiliyoruz. Kaldı ki Kınalı-Malkara arasında şu anda planlanma yapılıyor. Oranın otobanı da bittiğinde, İstanbul bize de daha yakın olacak. Biz başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği olan herkese köprü için bölge için, özellikle bölgemiz için teşekkür etmek istiyoruz. Lapseki halkı adına, bölge halkı adına özellikle teşekkür ediyorum” dedi.