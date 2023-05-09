1915 Siper Canlandırması ile tarihi yarımadaya gelen ziyaretçiler, Çanakkale ruhunu yaşayacak

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası Alçıtepe köyü 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi arkasında düzenlenen 1915 Siper Canlandırması yaklaşık 10 gün sonra ziyarete açılacak. Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen ziyaretçiler, 1915 Siper Canlandırması projesiyle, Çanakkale Kara Savaşları'nda düşmana geçit vermeyerek tarih yazan kahraman Mehmetçiğin anıları, günlükleri ve dönem fotoğrafları seçilerek, yaşanan 1 gün siperlerde Çanakkale ruhunu yaşayacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen ziyaretçilere, 108 yıl önce kahraman Mehmetçiğin düşmana geçit vermeyerek destan yazdığı Çanakkale ruhunu anlatmak için çalışmalarına devam ediyor.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası Alçıtepe köyü 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi arkasında düzenlenen 1915 Siper Canlandırması projesi tamamlanmasının ardından yaklaşık 10 gün sonra ziyarete açılacak. 1915 Siper Canlandırması projesiyle, Çanakkale Kara Savaşları'nda düşmana geçit vermeyerek büyük tarih yazan kahraman Mehmetçiğin anı ve günlükleri ve dönem fotoğrafları seçilerek siperlerden yaşanan 1 günü anlatılıyor. Çanakkale Savaşları'ndan kalma görsel, fotoğraf, siper görüntüleri ve harp ceride ve raporlarına bakılarak oluşturan senaryo çerçevesinde o dönemin canlandırması yapılıyor. Canlandırma siperleri 330 metre uzunluğunda ve 12 bölümden oluşuyor. Canlandırma kısmında; gözetleme, bekleyen askerler, makineli tüfek, dinlenen askerler, gözetleme-2, karargah, lağım tünel girişi, taarruza kalkan askerler, cephanelik, yıkılan siperde şehitlerimiz, piyadeler ateş ediyor ile karavanda çorba içen askerler yer alıyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ziyarete açılacak 1915 Siper Canlandırması alanında açıklamada bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Tarihi Alan bölgesi açık hava müzesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Gelen ziyaretçiye Çanakkale ruhunu daha iyi aksettirecek, Çanakkale ruhunu daha iyi hissettirecek siper canlandırma çalışmamız artık sona geldi. Çok yakın bir zaman içerisinde burayı gelen ziyaretçimize açık hale getireceğiz. Özellikle Çanakkale Kara Muharebeleri aslında bir siper mücadelesidir. Mehmetçik işte bu içinde bulunduğumuz siperlerde Çanakkale'yi 'geçilmez' yaptı ve dünyaya meydan okudu. Tabii Mehmetçik bu büyük kahramanlığı ortaya koyarken, büyük fedakarlığı ortaya koyarken siperde günlerini, aylarını geçirdi. Bu siperlerde şehit ve gazi oldu. Ve bu siperlerde yemek yedi, uyudu, dinlendi. Bu siperlerde zaman geldi, türkü yaktı, dua etti. Buradaki arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'yi 'geçilmez' yaptılar. Bu siperlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk askerlerine; ‘Size ölmeyi emrediyorum' dedi ve taarruz emrini verdi. Özellikle Bombasırtı vakasında siperdeki Mehmetçiğin nasıl metanetli olduğunu, nasıl cesaretli olduğunu hepimiz çok yakından biliyoruz. Burada bütün Mehmetçik biraz sonra üç dakikaya kadar öleceğini, şehit olacağını bilmesine rağmen herhangi bir yılgınlık, herhangi bir çekinme hissi ortaya koymadan bilenler Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Bilmeyenler de dua ediyorlar ve birazdan yapılacak taarruzda Çanakkale'yi geçilmez yapacaklarını çok iyi biliyorlardı. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu vatanın nasıl kazanıldığını, Cumhuriyetimize nasıl kavuştuğumuzu, gelecek nesillere daha iyi aktarmak için çalışmalar içerisindeyiz ve Çanakkale ruhunun doğduğu işte bu topraklarda Mehmetçik'in hangi şartlarda Çanakkale'yi geçilmez yaptığını, Mehmetçiğimizin hangi şartlarda o büyük mücadeleyi verdiğini gelen ziyaretçimize daha iyi anlatmayı düşünüyoruz. Gelen ziyaretçi de bu siperlere girdiği zaman gerçekten o siper hayatını daha iyi hissetmiş olacak. Mehmetçiğimizin hangi şartlarda Çanakkale'yi geçilmez yaptığını daha iyi anlamış olacak. Bu siperlerde nasıl büyük bir mücadelenin verildiğini daha iyi anlamış ve idrak etmiş olacak. Bu siperlerde gerçekten Çanakkale geçilmez yapıldı, dünyaya meydan okundu. Bu siperler yeri geldi Mehmetçiğin mutfağı oldu. Yeri geldi dinlenme odası oldu. Yeri geldi bu siperlerde dinlendi, uyudu. Yeri geldi bu siperler kefensiz mezar oldu Mehmetçiğimize. Gerçekten Çanakkale siperleri gezilip, ziyaret edilmeye değer hale geldi. ve çok da güzel bir proje ortaya çıkmış oldu. Siper canlandırma işine herkesi bekliyoruz. Biz Çanakkale siperlerindeyiz. Aslında Mehmetçik ve onların ruhu, Çanakkale ruhu, Çanakkale'nin siperlerinde hala bekliyor. Biz de gelen ziyaretçimizi bu Çanakkale'nin siperlerinde bekliyor olacağız ve Çanakkale'ye geldiklerinde, Tarihi Alana geldiklerinde kaleleriyle, tabyalarıyla, bulunmamış doğasıyla, siperleriyle tam gerçekten o günkü savaş alanına en yakın bir şekilde burası korunmuş, muhafaza edilmiş oldu. Tabii ki biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu çalışmalarımızı yaparken milletimizin, büyük Türk milletinin büyük desteğini her zaman görüyoruz. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın, Hükümetimizin, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğini hep hissediyoruz. Gerçekten Çanakkale Tarihi Alanı o büyük kahramanlığa yaraşır hale geldi. Burasının eski halini bilenler bilir. Şimdi gelinen nokta gerçekten Mehmetçiğin o büyük müdafaasına, o büyük kahramanlığına yaraşır hale geldi. Biz Çanakkale Tarihi Alanı dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline getirmeye kararlıyız. Çalışmalarımız bu yönde. Bu siper canlandırma işi çok yakın bir zaman içerisinde bir hafta, on gün içerisinde ziyarete açık hale gelecek. Çanakkale siperlerindeyiz. Mehmetçiğin Çanakkale'yi geçilmez yaptığı mekanlardayız. Türk milletinin vatanını canı pahasına koruduğu siperlerdeyiz. Mehmetçiğe yeri gelmiş mezar olmuş, yeri gelmiş uzun zamanlarını geçirdiği hatıralarının olduğu, Mehmetçiğin ayak izinin olduğu mekanlardayız, siperlerdeyiz. Türk milletinin, Mehmetçiğin destan yazdığı bu topraklar benim diye dünyaya meydan okudu. Vatanı canından aziz bildiği ve 'Allah Allah' nidalarıyla düşmana hücum ettiği siperlerdeyiz. O tarihi mekanlardayız. Milletimizin bütün evlatlarını, büyük Türk milletinin evlatlarını, Çanakkale'ye siperlere, Çanakkale ruhunu hissetmeye davet ediyoruz" dedi.