1946 Çanspor Futbol Okulu açıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 1946 Çanspor Futbol Kulübü Derneği'nin açılışı yapıldı.

1946 Çanspor Futbol Derneği Başkanı Şevki Uçar, “Çocuklarımızın zihinsel ve bedensel olarak gelişimine katkı sağlamak adına, eksikliğini hissederek kurduğumuz futbol okulumuzu kurumsal bir yapıya sokarak 1946 Çanspor futbol kulübü derneği adı altında resmileştirdik. 29 Nisan'da temellerini attığımız futbol okulumuz büyüyerek bugün 70 öğrenciye ulaştı” dedi.

Kulüp antrenörü Ahmet Hacıhamzaoğlu ise, “Futbolcularımıza futbolun eğlenceli bir oyun olduğunu her zaman hatırlatıyor ve ön planda tutuyoruz. Çocuklarımıza futbol öğretirken ilk önce sporun sevgi, saygı, kardeşlik olduğu bilincini yerleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Çocuklarımızın önce sağlıklı birey olarak yetişmelerini sağlamak sonra yetenekleri olanların futbolcu olarak hayatlarına devam etmelerini sağlamak bizim birinci önceliğimiz. Geleceğin Çanspor'u için Çanlı veya Çan'da yaşayan çocuklarımızın zihinsel ve bedensel olarak gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Çanspor her yıl dışarıdan futbolcu transfer ediyor. Kendinden bir şey üretmeden futbol takımlarının hayatlarını devam ettirmesi imkansız. Yani alt yapıdan oyuncu yetiştirmediğimiz sürece dışarıdan oyuncu almaktan başka çareniz yok. Bizler Çan'ın marka değeri en yüksek sivil toplum örgütü olan Çansporun alt yapısı olarak hayatımıza devam edeceğiz. 25- 26 ve 27 Ocak'ta bu yıl üçüncüsü yapılacak prestijli bir turnuva olan 3. Uluslararası Antalya CUP turnuvasına davet edildik. Oraya katılacağız ve Çan ilçemizi orada en iyi şekilde temsil edeceğiz. Biz 1946 Futbol okulu olarak Dünyadaki ve Türkiye'deki değişim ve gelişim şartlarını sürekli inceleyerek, beş yıl içerisinde UEFA Kriterlerine uygun gelişmiş ülkelerin futboldaki alt yapı eğitim sistemlerine entegre olabilecek ve ülkelerin standartlarında futbol eğitim ve öğretimi verebilen Türkiye'deki sayılı futbol okullarından birisi olmak istiyoruz. 5-10 ve 20 yıllık planlamalar yaparak kuruluş amacımızdan taviz vermeden planlamaların hedeflendiği seviyeye ulaşmak istiyoruz “dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 1946 Çanspor Futbol Okulu öğrencilerine Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, eşofman dağıttı.