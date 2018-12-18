2 bin 150 öğrenciye günlük sıcak yemek

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Hacı Fatma Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hem öğreniyor, hem üretiyorlar.

Çan'da taşımalı eğitim veren 15 okulda öğrenim gören bin 500 öğrenci ve 650 ana sınıfı öğrencisine günlük yemek üretimi yapan Hacı Fatma Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri stajlarını okul bünyesindeki yemek üretim atölyesinde yaparken 11.sınıf öğrencileri de uygulamalı derslerini burada gerçekleştiriyor. 4 personel ile hizmet veren yemek üretim atölyesinde tüm ihtiyaçları ilçede bulunan esnaflardan karşılanıp, ilçe ekonomisine de katkı sağlanıyor.

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Hacı Fatma Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bahar Topçu Çelik, “Çan ilçemizde taşımalı eğitimden yararlanan bin 500 öğrenci ve 650 ana sınıfı öğrencisine öğlen yemeklerini günlük olarak tedarik ediyoruz. Bu uygulama kapsamında 11. sınıf öğrencilerin uygulamalı derslerini birebir bu yemek üretim atölyesinde gerçekleştire biliyoruz. 12. sınıf öğrencilerimiz stajlarını haftada 3 gün buraya devam ederek gerçekleştirmektedirler. Üretim atölyemizde birçok sanayi tipi malzeme bulunmakta ve öğrencilerimizi okul bünyesinde bulunan küçük bir yemek üretim atölyesinde önemli bir çalışma ile hem stajlarını yapıp hem de işi en iyi şekilde öğrenmelerini sağlıyoruz. Yapılan bu yemeklerin malzemesi Çan'da bulunan işletmelerden alındığı için ilçemiz ekonomisine de katkımız bulunuyor. Bu proje kapsamında 4 kişiye istihdam sağlama şansımız oldu. Bu çalışanlardan bir tanesi bizim okulumuzdan mezun olan ve ‘Usta Öğreticisi Sertifikası' olan değerli bir öğrencimiz. Gerçekleştirdiğimiz projede gerek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerek ilçemizde bulunan vatandaşlarımız ve işletme sahipleri tarafından sağlanan destekle tarafından bu aşamaya gelerek böyle bir hizmet vermeye başladık. Olağan üstü bir durumda da yemekhanemizde dört bin - dört bin beş yüz kişilik yemek çıkarma kapasitesine sahibiz ” şeklinde konuştu.