2018 Troya Yılında, Kültür Rotaları Projesi

Çanakkale Valiliği himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce başlatılan “Kültür Rotaları” projesinin ekibi Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Kültür Rotaları” projesi ile ilgili 10 günlük 1. Fizibilite çalışmalarını sahada tamamlayan alanlarında uzman ve yüksek deneyime sahip yerel, ulusal ve uluslararası profesyonel turist rehberleri, akademisyenler, turizmciler, tarihçiler, araştırmacılar, mühendisler, arkeolog ve yazarlardan oluşan “Kültür Rotaları” ekibi ile projenin bilimsel danışma ekibi Vali Orhan Tavlı'ya yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdiler.

10 günde 300 kilometre yol yürüyerek bin 600 kilometre alan tarandığını, yürüyüş rotası üzerindeki bütün tarihi, doğal, kültürel değerlerin not alındığını, köy ekibinin ise 50 köy ve bir belde ile görüşmeler yaptığını aktaran Proje Genel Koordinatörü Ali Öztüfekçi, Kültür Rotasının 19 etap ve 3 bölümden oluştuğunu kaydetti.

Proje Genel Koordinatörü Ali Öztüfekçi Kültür Rotası ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Şu anda fizibilitesini tamamladığımız 300 kilometrelik rotanın tamamı 600 ile 800 kilometre arasında. Çanakkale merkezden başlayıp Kazdağları etrafında geniş bir yay çizerek Lapseki Gelibolu, Bolayır'dan geçip Bozcaada ve Gökçeada'yı kapsayacak şekilde çok geniş bir coğrafyayı kapsıyor. 19 etap ve 3 bölümden oluşan Kültür Rotaları Projesi; fizibilitenin ardından ilk bölümün uygulaması da 2 yıl sürecek. 600 kilometrenin tamamlanması, tespiti, tabelandırma, işaretlendirme, haritalandırma ve tanıtım alt yapılarının hazırlanması en az 5 yıllık bir süreci kapsıyor” dedi.

Bölgede yüzlerce yıldır var olan yürüyüş patikalarının köyler, antik şehirler, tarihi ve doğal mekanlarıyla belirlenip işaretlenerek ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasını amaçlayan 600 kilometrelik 19 etaplı proje, 2 deniz, 2 yarımada, 2 körfez, 2 ada, 2 dağ, 1 boğaz, 47 antik kent, 11 ilçe ve 80 köyü kapsaması açısından çok katmanlı ve ayrıcalıklı özelliklere sahiplikte bulunuyor.

Ziyarette, 2018 Troya Yılında ziyaretçilere açılan Troya Müzesi, Troas Kültür Rotaları Projesi ile Troya Kültür Rotası projelerinin Çanakkale'nin turizm potansiyeline sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit ve ekibi tarafından hazırlanan “ÇOMÜ Peyzaj Bitkileri” kitabı Vali Orhan Tavlı'ya takdim edildi.