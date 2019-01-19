2023 Eğitim Vizyonu Çanakkale Çalıştayı yapıldı

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Çanakkale Çalıştayı Vali Orhan Tavlı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Çalıştay Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Akademik uzmanlar, yöneticiler, öğretmenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmak, fikir alışverişinde bulunmak, gelecek vaat eden uygulamaları karşılaştırmak ve yeni öğrenme sistemine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen Çalıştay öncesinde Vali Orhan TavlıI ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz birer konuşma yaptı.

Ardından Vali Orhan Tavlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, 2023 Eğitim Vizyonu Çanakkale Çalıştayına katılan çalışma gruplarıyla bir araya gelerek çalışmalarına katıldı.

2023 Eğitim Vizyonu Çanakkale Çalıştayına katılan çalışma gruplarıyla yapılan çalışmalar il sonuç raporlarına dönüştürülerek Milli Eğitim Bakanlığına gönderilecek.