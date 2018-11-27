29 ülkeden 90 sanatçı Troya için ÇOMÜ'de buluştu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından “Troya'dan Esintiler-Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni” kapsamında Posters of Troy Uluslararası Çağrılı Afiş Sergisi, 29 ülkeden 90 farklı tasarımcının posterleriyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Koordinatörlüğünü GSF Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Didem Çatal'ın yaptığı serginin açılışı Mahal Sanat Evi'nde gerçekleştirildi. Açılışa Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, GSF Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit ile akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldılar.

Açılışta söz alan Sergi Koordinatörü Doç. Dr. Didem Çatal, dünya tarihinin en kıymetli miraslarından biri olan Troya'nın tanıtımını böyle güzel bir etkinlikle yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

GSF Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal ise fakülte olarak Troya Yılına uluslararası katılımlı bir etkinlikle destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer de Troya'nın UNESCO dünya mirası listesine girişinin 20. Yılı vesilesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018'i Troya Yılı ilan ettiğini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle Troya'nın tanıtımı anlamında en seçkin yılı yaşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız Avustralya'dan Batı Avrupa'ya kadar tüm uluslararası fuarlarda Troya'yı ciddi anlamda tanıttı” dedi.

ÇOMÜ'nün de bu tanıtım faaliyetlerine ciddi destek verdiğinin altını çizen Rektör Acer, “Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden, Çanakkale'nin de çok değerli bir kurumu olarak Troya Kısa Film Festivali gibi prestijli bir etkinliği düzenledik. Onun dışındaki sempozyumlar da bu tanıtım atağına büyük katkı sundu. Bu tanıtımların sadece ülkemizle sınırlı kalmaması gerekiyordu. 29 farklı ülkeden 90 farklı sanatçının burada eseri var. Uluslararası tanıtım anlamında etkinliği çok kıymetli buluyorum” diyerek, katkı sunanlara teşekkür etti, sanatın her dönem en etkili iletişim aracı olduğunu sözlerine ekledi.