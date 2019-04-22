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2'inci Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali başladı

Çanakkale Valiliği ile Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü (ÇAFAD) ortaklığında 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı.

Çanakkale Valiliği ile Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü (ÇAFAD) ortaklığında 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı.


Festivalin korteji, Golf Aile Çay bahçesini önünden başladı. 13 ülkeden yaklaşık 780 çocuğun katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte, dans grupları kendi kültürlerini yansıtan kıyafetleri ile renkli görüntüler oluşturdu.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'den yüzlerce çocuk Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali'nde Çanakkale'de buluştu.


Ukrayna, Azerbaycan, Moldova, Gürcistan, Kazakistan, Osetya, Arnavutluk, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Makedonya, KKTC ve Türkiye'nin dans grupları, Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda 23 Nisan günü düzenleyecekleri dans gösterilerinden mini bir performans sergiledi.


Gösterilerin devamı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İskele Meydanı'nda izleyiciyle buluşacak.


Festival boyunca halk dansları toplulukları çatısı altındaki çocuklar, eğitmenler ve katılımcılar zengin Anadolu kültürünün, barış ve sevginin önemli bir boyutunu teşkil eden bölgenin kültürünü yakından tanıma fırsatı yakalayacak. Bu büyük buluşma ile farklı kültürlere mensup çocuklar arasındaki sevgi ve dostluk temelleri atılacak.

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