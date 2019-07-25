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3. kattan düşen çocuk yaralandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 3.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi 102. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Baba Ayhan Çil'in de evde olduğu sırada oyun oynayan 3 yaşındaki oğlu Adem Efe Çil, koltuktan sarktığı sırada açık kalan pencereden aşağıya bahçeye düştü. 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Efe Çil yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

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