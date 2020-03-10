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3. kattan düştü, cesedi dere yatağında bulundu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde dün gece 3.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün gece 3. kattaki evinin balkonundan düşen 38 yaşında Pınar G.'nin cesedi, apartmanın arkasındaki dere yatağında bulundu.


Dün gece Tepecik Mahallesi Atatürk Caddesi yakınlarından geçen dere yatağında hareketsiz birini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 38 yaşındaki Pnar G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Pınar G.'nin oturduğu apartmanın 3. katındaki balkondan dere yatağına düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi.


Evli ve bir çocuk annesi olan Pınar G.'nin cesedi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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