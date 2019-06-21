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33 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için lastik bot ile denize açılan 33 Afgan uyruklu, sahil güvenlik ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 33 Afgan uyruklu, sahil güvenlik ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı.


Edinilen bilgileye göre, Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapmakta olan sahil güvenlik ekipleri, gece 03.00 saatlerinde Kadırga Koyu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik “TCSG 28” Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 33 kişi yakalandı.


Küçükkuyu'daki sahil güvenlik karakoluna getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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