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399 metrelik dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Süveyş Kanalı’ndan Yarımca Limanı’na giden 399 metre uzunluğundaki dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Süveyş Kanalı'ndan Yarımca Limanı'na giden 399 metre uzunluğundaki dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Süveyş Kanalı'ndan yola çıkan ‘MSC İstanbul' isimli gemi, 36 millik boğaz yolculuğunu yaklaşık 4 saatte tamamladı. Gemiye boğaz geçişi sırasında 2 adet Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör de refakat etti. Dev konteyner gemisinin Yarımca Limanı'na doğru seferi sürüyor.

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