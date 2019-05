Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Biga Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Biga Çocuk Olimpiyatları başladı.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ve iki gün sürecek etkinliğe Kaymakam Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları Koordinatörü Kemal Yasin Yılmaz, Beden Eğitimi Öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Kaymakam Mustafa Can, dördüncüsü düzenlenen etkinlikte 500 yakın öğrencinin yer aldığını söyledi. Can, "Biga ilçemiz, özellikle çocuklarımızla gençlerimizle çok büyük dinamikliğe ve hareketliliğe sahip. Çocuklarımız, gerek sporda gerek kültürde ve sanatta girmiş oldukları her yarışmadan birincilikle en üst sıralarda ulusal uluslararası yarışmalarda boy gösteriyorlar. Bize burada düşen görev çocuklarımıza en iyi bir şekilde bu ortamları hazırlamak, yeteneklerini keşfedecek kendilerini tanıyacak ve bu ortamları oluşturmaktır. Bizim için bu yarışmaya katılan burada boy gösteren o cesaret gösteren çocuklarımızın burada olması bizim için bir başarıdır. Büyük bir özveridir. Bu vesileyle yarışmaya katılan bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum" dedi.