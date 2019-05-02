İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

4. Biga Çocuk Olimpiyatları başladı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Biga Belediyesi tarafından düzenlenen 4.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Biga Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Biga Çocuk Olimpiyatları başladı.


Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ve iki gün sürecek etkinliğe Kaymakam Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları Koordinatörü Kemal Yasin Yılmaz, Beden Eğitimi Öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Kaymakam Mustafa Can, dördüncüsü düzenlenen etkinlikte 500 yakın öğrencinin yer aldığını söyledi. Can, "Biga ilçemiz, özellikle çocuklarımızla gençlerimizle çok büyük dinamikliğe ve hareketliliğe sahip. Çocuklarımız, gerek sporda gerek kültürde ve sanatta girmiş oldukları her yarışmadan birincilikle en üst sıralarda ulusal uluslararası yarışmalarda boy gösteriyorlar. Bize burada düşen görev çocuklarımıza en iyi bir şekilde bu ortamları hazırlamak, yeteneklerini keşfedecek kendilerini tanıyacak ve bu ortamları oluşturmaktır. Bizim için bu yarışmaya katılan burada boy gösteren o cesaret gösteren çocuklarımızın burada olması bizim için bir başarıdır. Büyük bir özveridir. Bu vesileyle yarışmaya katılan bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.